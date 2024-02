Maltempo. Fiumi e frane, Emilia-Romagna in arancione anche domani

Previste altre piogge, prorogata allerta di altre 24 ore

(DIRE) Bologna, 29 Feb. – Ancora un’allerta arancione di 24 ore in Emilia-Romagna per la piena dei fiumi e le possibili frane. La Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni meteo, ha diffuso un nuovo avviso che vede in arancione l’Appennino centro-occidentale, per l’Emilia occidentale e la pianura fino al ferrarese. Per la giornata di venerdì 1 marzo, si legge nel testo dell’allerta, “sono previste condizioni di tempo perturbato, con possibilità di precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili su zona appenninica e pianura occidentale”.

Le precipitazioni previste “potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini del settore centro-occidentale della regione, già interessati da fenomeni di piena, prolungando l’occupazione delle aree golenali e l’interessamento degli argini nei tratti vallivi”. Saranno possibili, inoltre, “diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali. La criticità idraulica sulla pianura ferrarese è legata al reticolo secondario”. (Bil/ Dire) 14:32 29-02-24