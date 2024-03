Galà lirico internazionale al Teatro Zanotti Bianco

Domenica 10 Marzo alle ore 18.00 presso il Teatro “Zanotti Bianco” andrà in scena il secondo appuntamento della stagione 2024 dell’Orchestra del Teatro Cilea.

Un concerto di caratura internazionale per lo spessore delle soliste coinvolte. Ad esibirsi, accompagnate dai solisti dell’Orchestra del Teatro Cilea, guidati per l’occasione dal M° Davide Galaverna, saranno il soprano finnico-canadese Eilana Lappalainen, artista dalla lunga e prestigiosa carriera internazionale e il mezzosoprano reggino, dalla brillante carriera internazionale in ascesa, Chiara Tirotta. Due generazioni di artiste brillanti differenti che condivideranno il palcoscenico del teatro reggino per far ascoltare tra le pagine più belle di Puccini, Giordano, Verdi, Bizet, Rossini, Wagner e Massanet.

Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nuovo Laboratorio Lirico, prevede la consegna di un importante riconoscimento alla carriera al M° Lappalainen, ospite per un po’ di giorni in riva allo stretto per condividere il prestigioso percorso artistico. La compagine dell’OTC e il M° Galaverna completeranno il programma con estratti da opere di Mascagni, Verdi e Bizet. Un programma affascinante per un pomeriggio in gran musica della seconda settimana di Marzo.

Prevendita presso La Bottega della Musica o biglietteria a partire dalle ore 17.30 direttamente in Teatro.

Comunicato Stampa