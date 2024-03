Colombia: 152 arresti contro la criminalità organizzata

Una Maxi operazione di polizia è stata messa a segno in Colombia. Le Forze dell’Ordine locali hanno arrestato 152 persone ritenute affiliate ad organizzazioni criminali. Gli arresti sono stati effettuati per lo più nel distretto della Capitale dello Stato, Bogotà. Le accuse a vario titolo per i coinvolti sono: associazione per delinquere, sequestro di persona ed estorsione.

I soggetti arrestati apparterrebbero a due gruppi molto conosciuti nella zona sud americana: il Tren de Aragua, che è l’organizzazione più grande e potente del Venezuela e il Clan del Golfo, una struttura narco-paramilitare nativa della Colombia dedita a traffico droga. Sequestrate armi da guerra, droga ed apparecchiature elettroniche durante il maxi blitz.

Fabrizio Pace