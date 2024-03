Pomeriggio down in diversi Paesi per Facebook e Instagram: adesso funzionano di nuovo

Le popolari piattaforme social Facebook e Instagram questo pomeriggio sono state down per quasi due ore, dalle 15.30 fino a poco prima delle 17.15, subendo una massiccia interruzione, che ha colpito decine di milioni di utenti, secondo siti specializzati di monitoraggio delle piattaforme.

Come confermato dal portale dei disservizi hitech downdetector.com, il problema si è verificato attorno alle 15:30. Attorno alle 17:15 la situazione sembrerebbe in corso di normalizzazione, con il funzionamento delle app ripristinate per praticamente tutta l’utenza. Non sono ancora chiare le motivazioni del disservizio, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Facebook down: cosa succede Nel caso di Facebook, sito e applicazione effettuano la disconnessione automatica dell’utente quando si prova ad accedere. Se si prova a inserire nuovamente le credenziali d’accesso, sulla piattaforma compare il messaggio “la password che hai inserito non è corretta”. O ancora: “Si è verificato un errore imprevisto, prova a effettuare nuovamente l’accesso”. Dopo un ulteriore prova finalmente è consentito collegarsi.

c.s. – Giovanni D’Agata