Antonio Sollazzo: “Fotografare è scrivere con la luce”, l’intervista

di Sonia Polimeni – Abbiamo avuto il piacere di avere ospite in redazione il grande fotografo reggino Antonio Sollazzo, in occasione della sua magnifica performance al “Jazz World Photo”, con uno scatto che lascia senza dubbio a bocca aperta e che ritrae la cantante Fiorella Mannoia, durante uno dei suoi concerti. Antonio si è piazzato tra i primi 30 fotografi al mondo in questa importantissima gara di fotografia, potendo così aspirare a diventare uno dei tre vincitori delle finali che si terranno prossimamente in Repubblica Ceca.

Il fotografo reggino, che è anche un giornalista, vanta una brillante carriera, oltre ad aver vinto numerosi premi con la sua fotografia, ha realizzato mostre fotografiche di successo ed esposto le sue “opere d’arte” non solo in Italia, ma anche all’estero, come in Austria, Belgio, Olanda, Croazia, Germania, Hong Kong, Spagna, Filippine, Pakistan, Grecia. Inoltre alcune sue fotografie sono state pubblicate su: la Repubblica, Oggi, Fotografare, Reflex, Il Fotografo, Fotoit, Calabria Sconosciuta, Bell’Italia, Poltronissima, Elifestyle, Sport e Turismo, Slow food e tante altre. E Antonio continua ad avere numerosi progetti in ballo, se vuoi saperne di più, segui la nostra videointervista…