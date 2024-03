Roma. Magica Primavera District: arte, moda e solidarietà a Palazzo Colonna

Il 15, 16 e 17 Marzo 2024 l’esposizione d’arte e artigianato nella Coffee House

Torna puntuale anche quest’anno l’edizione primaverile della kermesse promossa da Lux Area Center, Magica Primavera District, special edition tra arte, moda, artigianato, solidarietà e design d’autore. L’appuntamento è Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 Marzo 2024 presso la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza SS. Apostoli 67, in pieno centro storico romano.

La residenza settecentesca conferma così la tradizione di una mostra mercato, ad ingresso gratuito, molto amata dal pubblico romano, in una location strepitosa con affaccio su Piazza Venezia. Nelle tre giornate sarà possibile acquistare anche le famose uova di cioccolato di Pasqua dell’AIL (Associazione Italiana contro la leucemie-linfomi e mieloma), il cui ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica.

Due interi piani del nobile palazzo saranno dedicati allo shopping e all’arte. Ad impreziosire l’evento ci sarà l’esposizione “Arte Capitale” che nasce a Roma da un’idea dell’Art Manager Michele Crocitto ed il Curatore d’Arte Mario Tacinelli. Al piano nobile della Coffee House ci sarà la mostra collettiva “Modi d’Arte”, con la collaborazione dell’artista Luisa Valeriani. In esposizione la collezione dei Fratelli Alinari, con le suggestive foto d’epoca di vedute romane e una degustazione di vini offerta dalla Carratelli Wine, della holding Carratelli.

Tanti espositori tra artigiani, creativi provenienti da ogni parte d’Italia e non solo proporranno le loro creazioni dedicate alla nuova stagione primaverile. Ampio spazio come ogni anno ai bijoux, ai gioielli e agli accessori moda con Blixi bijoux più che semplici accessori, espressioni di stile e emozione. Da Arezzo arriverà il Giardino Fiorito con i gioielli di Alma prodotti in argento 925 e poi galvanizzati con altri metalli preziosi per poi passare alle creazioni contemporanee e stilose di Laura bijoux.

Ad esporre le sue opere anche lo stilista astrologo Massimo Bomba con le sue famose allegorie dedicate ai segni ed ai simboli. In esposizione le borse artigianali delle Creazioni di Simona. Il mondo del design sarà rappresentato da Riluce, gioielli in cera persa realizzati a mano, solo pezzi unici. Per chi ama l’originalità nel gioiello per la prima volta a Palazzo Colonna un brand giovane Grazia Arte senza Tempo che festeggerà proprio qui i suoi due anni di attività con una capsule di gioielli dedicata ai Tarocchi ed ancora gioielli con Mavidenigris creazioni uniche realizzate con le mani e il cuore.

Una new entry per gli articoli di moda sarà TVB Tessuti Veramente Belli, designer fantasiosa e creativa che crea cappotti unici con stoffe di alta qualità, uno diverso dall’altro. Le ultime tendenze internazionali di abbigliamento per la primavera/estate 2024 sono quelle che proporrà la famosa buyer internazionale Eire Mota Fashion Expert nel suo salottino tra affreschi e velluti.

Dalla Campania ci saranno gli abiti eleganti di MRV, un’opportunità di scegliere una creazione di alta sartoria per le prossime cerimonie proposta della designer Maria Rosaria Venditto. Ulteriore new entry Laura Giordano, Atelier laboratorio sartoriale di abiti e accessori handmade. Gradito ritorno per il baule di Gloria Bicci, collezioni sartoriali realizzate con tessuti in damasco, seta, tulle in seta, velluto in seta.

Un occhio attento anche alle nuove tecniche artigianali con Elementi Naturali, le sue stole ed accessori realizzati con stampa botanica e nuove ispirazioni artistiche per IColoridi che dopo le sue originali lampade ci propone le nuove collezioni di borse in pelle dipinte a mano. Ed ancora i Vetri di Flavia, decorazioni in vetro per la casa. Ad addolcire l’evento Lumm’s Lab biscotteria artigianale e bakery Lab.

Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà anche verso i fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza di Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia e nel loro stand si potranno acquistare colombe e dolci pasquali di produzione artigianale aiutando così l’Associazione nel loro progetto.

Per maggiori informazioni:

Venerdì 15 Marzo dalle ore 15,00 alle 19,30. Sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 ore 11.00-19,30. Coffee House Palazzo Colonna: Piazza SS. Apostoli 67, Roma (accanto il Museo delle Cere) Ingresso gratuito