Volley Reghion, vittoria tinta di amaranto: con il Palermo finisce 3-1

Torna al successo il sestetto di coach Pellegrino, per la prima volta sul parquet con i colori di Reggio Calabria

Riassapora la vittoria la Volley Reghion, che si sbarazza della Com.Fer. Palermo e conquista il suo tredicesimo successo in campionato. Non è stata proprio una passeggiata di salute, come poteva suggerire la classifica, ma la vittoria riaccende l’entusiasmo in riva allo Stretto. Al “PalaColor” finisce 3-1, grazie ai parziali di 25-18, 25-20, 22-25, 25-14, quanto basta per conquistare l’intera posta in palio.

Dopo l’ottima partenza, il sestetto di coach Cesare Pellegrino, per la prima volta con la nuova divisa amaranto, si scompone nel corso del terzo parziale, dove concede il recupero alle palermitane, che passano dal momentaneo 15-10 al 16-18 che apre game e partita. La Com.Fer. gestisce bene il vantaggio, evita il ritorno della Reghion e la costringe al quarto set. Percepita la difficoltà, la formazione reggina riordina le idee e rimette subito in chiaro le cose nel quarto gioco che si rivela il più veloce della partita.

Classifica invariata rispetto alla precedente giornata, con la Reghion sempre quinta a cinque punti dalla Volley Valley e con ben otto punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, l’ASD La Saracena. La prossima sfida vedrà Ponton e compagne affrontare la trasferta di Ragalna, dove ad attendere le “neo amaranto”, nel match domenicale, ci sarà la BricoCity.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.

Comunicato Stampa