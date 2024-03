Alla scoperta del mondo della danza sportiva con Mariangela Bagnato della ASD Copacabana

di Sonia Polimeni – Abbiamo intervistato Mariangela Bagnato, tecnico della ASD Copacabana di Reggio Calabria, in occasione della loro partecipazione ai campionati assoluti di danza sportiva, che si sono tenuti dall’8 all’11 Febbraio a Riccione, dove hanno ottenuto dei grandiosi risultati.

Il circuito della danza sportiva non è molto conosciuto e valorizzato, ma i loro atleti ottengono fantastici risultati in Italia e nel mondo. La danza sportiva, come ci ha spiegato appunto Mariangela Bagnato, è il passaggio della danza da disciplina artistica a disciplina sportiva. Una commistione di ballo, arte e sport, un complesso di discipline che unisce le Danze Standard e Latino-Americane con le Danze Accademiche e Street, a livello agonistico, comprendendo concorsi, competizioni e gare a livello amatoriale o professionale, singole, in coppia o squadre, basate su una serie di regole precise.

International Dance Organization organizzazione di danza sportiva L’Organizzazione internazionale della danza (in inglese: International Dance Organization, IDO) è una federazione mondiale di danza sportiva ufficiale, indipendente, politicamente neutrale, senza scopo di lucro, registrata a Slagelse, Danimarca. Membri dell’IDO sono le federazioni di danza nazionali; possono aderire solo organizzazioni non a scopo di lucro.

La più grande competizione IDO, dura più di una settimana, sono le Olimpiadi mondiali della danza (World Dance Olympiad) che si tengono a Mosca attorno al 1 maggio, e la settimana della danza a Riesa con tip-tap e Show Dance alla fine di novembre. Le nazioni che prendono parte alle gare Europee e Mondiali: Armenia, Slovenia, Bulgaria, Belgio, Polonia, Italia, Finlandia, Svezia, Germania, Regno Unito, svizzera, paesi Bassi, Romania, Russia, Bielorussia, ucraina, Macedonia, Norvegia, Serbia, Cipro, Turchia, Francia, Spagna.

Gli atleti dell’ASD Copacabana nel Mondiale di Riesa hanno davvero dato il massimo, Serena Pennestrí ha ottenuto il 3 posto junior 1 show dance solo femminile, nel Duo show dance Francesca Assumma e Serena Pennestrí si sono piazzate al 5 posto al mondo junior 1. Nell’Europeo show dance Slovenia il 3 posto duo junior lo hanno conquistato Assumma – Pennestrí, dopo due coppie di polacche. Se vuoi saperne di più sul magico mondo delle danze accademiche e sui successi della scuola di danza reggina segui l’intervista video…