Eurocup, cala il sipario dopo un grande successo

Si è conclusa, ed è andata in scena, per la prima volta a Reggio Calabria l’Eurocup di Basket in carrozzina, organizzata dalla società reggina Reggio Bic a fare da host per l’IWBF, è stasta davvero un successo.

E’ stata una “scommessa” per la Reggio Bic Reggio Calabria, che, grazie l’aiuto di tante persone, attività commerciali, istituzioni e non solo, ha fatto si che filasse tutto per il meglio e soprattutto far vedere al mondo intero che Reggio Calabria sa fare le cose per bene.

Sono trascorsi due giorni fantastici, fatti di sacrifici e tanto divertimento accanto a Basket in Carrozzina di altissimo livello: il divertimento già citato,è stato davvero “contagioso” sia tra gli atleti sia tra i volontari che hanno fatto un grande lavoro.

Non è mancato il risultato sportivo, infatti la compagine reggina ha ben figurato piazzandosi sul gradino più basso del podio, ma con prestazioni intense dando filo da torcere a tutte le formazioni inclusa vincitrice della qualificazione, ovvero l’Iberconsa Amfiv Vigo (Spagna) ,idem per candidata favorita l’Elan Chalon (Francia).

Ovviamente, dietro alla risultante finale, c’è stata una programmazione di quasi un anno.

I problemi nono sono mancati, ma la presidente Ilaria D’Anna e tutto lo staff amaranto si sono impegnati in chiave esponenziale per far si che tutto andasse per il meglio, finanche a fare nottate al Palacalafiore durante l’allestimento e alle gare in programma.

Vanno ringraziati anche le associazioni, le aziende e le istituzioni che hanno collaborato per la migliore realizzazione dell’evento:

L’On. Francesco Cannizzaro con il noleggio di 2 pulmini, le varie Autorità tra Comune e Metrocity, l’Atam per i trasporti, le famiglie Dall’Osso e Violante a supporto del catering, l’ortofrutta di Pino Francesco,Pasticceria Porcino e Ligato, Art Cafè, Krystal Bar, Piccole Golosità, Panificio K2, Flower Store,Associazione Nuova Solidarietà, Pizzeria Da Gabriè, la Piccola opera Papa Giovanni Onlus con il prestito di 1 pulmino, la Società Sportiva Calabria Pino Labate-pattinaggio artistico, la Società Ginnastica Virtus Reggio di Rocco Loprevite, Dance in park di Noemi Verduci, senza dimenticare le scuole che hanno partecipato, ITE da Empoli/Ferraris che ci ha supportato anche con il servizio di accoglienza Hostess/steward, il liceo scientifico Volta, il Panella-Vallauri che ha presenziato con 1400 alunni circa e il liceo Nostro Repaci di Villa San Giovanni, ultima ma non meno importante la scuola di Catona “Dante Alighieri” che ha presenziato il 9 marzo e ha generosamente fatto una donazione per l’evento.

Non dimentichiamo anche l’associazione Agi 2000 che ha eseguito uno spettacolo meraviglioso nella cerimonia di apertura con i suoi ragazzi.

“È stato un evento molto “temuto” sono soddisfatta della riuscita bella esperienza” – Ha dichiarato la Presidente Ilaria D’anna.

“La nostra squadra nonostante alcuni ed importanti giocatori in meno ha dimostrato di potersela giocare con tutti.

Potevamo fin’anche arrivare primi ma speriamo di fare meglio nelle prossime edizioni – ha proseguito D’Anna – spero che un’altra Eurocup ci sarà nella nostra città, ma con ancora persone ha godersi questo magnifico spettacolo che è andato in scena.”

Da dicembre 2023 abbiamo messi in moto la macchina organizzativa.

Sono stati 3-4 mesi di organizzazione dei trasporti, hotel, cambi di programma delle squadre e vari arrivi e l’organizzazione dei transfer e l’organizzazione del Palacalafiore.

Abbiamo lavorato sodo, anche fino alle 3 di notte per far si che tutto venisse svolto nel migliore dei modi.

Sono stati svolti lavori ordinari e straordinari nel nostro impianto,come il ripristino degli accessi per dare possibilità a tutti di accedere senza barriere architettoniche.

Posso affermare con certezza che la Reggio Bic ha dimostrato di poter sostenere un evento così importante e pesante dal punto di vista gestionale.

Fiera che l’IWBF abbia dichiarato che siamo stati al top di livello organizzativo e gestionale”.

“A parte ringraziare il Coach Antonio Cugliandro e Amelia Cugliandro, voglio dedicare questa Eurocup alla mia famiglia, alle mie sorelle, a i miei nipoti e ai miei figli, senza di loro oggi non saremmo stati in grado di gestire tutto.

Gli imprevisti ci sono stati ma siamo qui a festeggiare un evento importante.

Ringrazio anche Fortunato Serranò per la logistica dell’impianto e per il grande lavoro di comunicazione ed organizzaione, ed Eleonora Megale dal la responsabile degli impianti sportivi del comune di Reggio Calabria.

Ultimi ma non meno importanti ringrazio coloro che con le piccole attività commerciali, con le aziende ci hanno sostenuto donandoci vettovaglie di qualsiasi tipo.

Ringrazio di cuore a tutti quelli che ci hanno sostenuto, chi è venuto a trovarci e un ultimo grazie lo devo fare a me stessa, ho dato veramente l’anima e grazie anche a chi ci ha ospitato quest’oggi e oggi sono davvero contenta e fiera.” Ha concluso Ilaria D’anna.

Un evento che è sicuramente riuscito e che si spera possa tornare in questa città.

Comunicato Stampa