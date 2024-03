Stellantis. Giovine (FdI): produrre almeno un milione auto in Italia

(DIRE) Roma, 12 Mar. – “Abbiamo un obiettivo, l’hanno dichiarato recentemente il Premier Giorgia Meloni e il ministro Urso: quello di produrre almeno un milione di veicoli all’anno. Lo perseguiremo insieme a chi deciderà di investire veramente nella storica eccellenza italiana perché chi intende vendere auto pubblicizzandole come gioiello del Made in Italy dovrà necessariamente produrle in Italia”.

Lo ha detto in dichiarazione di voto sulle mozioni sul rilancio del settore dell’automotive Silvio Giovine, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive alla Camera. Giovine ricorda che “la componentistica italiana per oltre il 70 per cento è focalizzata sulla fabbricazione di veicoli a combustione interna e loro parti ed è evidente, alla luce di questo dato oggettivo, che la strada della totale elettrificazione ha rischiato di mettere dall’oggi al domani letteralmente in ginocchio un intero comparto, asset strategico della nostra economia, e ovviamente i relativi lavoratori. A beneficio di chi nel mondo produce batterie, la cui catena del valore, ad oggi, è per oltre l’80 per cento di dominio asiatico”.

Per questo, sottolinea il deputato di FdI, “la sfida vera sarà quella dei prossimi 5 anni quando verrà ridisegnata totalmente la filiera dell’automotive nazionale, la sua competitività in Europa e nel mondo. Una cosa certa è l’atteggiamento che terremo e che abbiamo già con autorevolezza voluto dimostrare, quando il Governo Meloni si è battuto per far passare il principio della neutralità tecnologica, scongiurando rischi evidenti per il nostro sistema produttivo e facendo capire quale sarebbe stato e quale sarà il nostro orizzonte, caratterizzato da una sostenibilità, certo, ambientale, ma anche sociale e produttiva”. (Vid/ Dire) 19:26 12-03-24