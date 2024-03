Maltempo. Musumeci: Sinistra non ha idee chiare su come neutralizzare fragilità

(DIRE) Genova, 13 mar. – “Il governo Renzi ha inventato una struttura (Italia sicura, ndr) che il governo Conte ha tagliato. Nel campo del centrosinistra non pare ci siano idee particolarmente chiare su come neutralizzare la fragilità e la vulnerabilità del territorio nazionale”. Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, stamattina a Genova, a margine della seconda giornata del Clia European Summit.

“Noi- prosegue- abbiamo potenziato ‘Casa Italia’ e qualche giorno fa abbiamo messo a disposizione delle popolazioni delle isole minori, che sono 240.000 abitanti, cento milioni di euro perché molto spesso ci ricordiamo di loro solo nei mesi estivi, dimenticando che sono terre meravigliose, ma anche molto vulnerabili”. (Sid/ Dire) 11:13 13-03-24