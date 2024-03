MO. Gaza: un convoglio di aiuti consegnato dal valico nord

(DIRE) Roma, 13 mar. – Un convoglio di sei tir del World Food Programme (Wfp) carichi di generi alimentari e altri aiuti umanitari ha raggiunto nella notte Gaza City, nel nord della Striscia di Gaza, transitando per una strada che non era stata mai utilizzata nelle ultime tre settimane. Le immagini del passaggio dei camion sono state rilanciate sul profilo di X delle Forze armate di Israele, insieme con un messaggio che definisce la consegna “parte di un esperimento per impedire che Hamas si appropri degli aiuti”.

Il contesto è quello della crisi che sta colpendo la Striscia ormai da mesi, a causa non solo del blocco all’ingresso nella regione di beni e forniture ma anche dei bombardamenti e delle incursioni militari di Tel Aviv in risposta agli assalti dei commando dell’organizzazione palestinese del 7 ottobre nel sud di Israele. Le Nazioni Unite hanno comunicato che il convoglio trasportava cibo sufficiente per aiutare 25mila persone. Destinato alla popolazione di Gaza anche un carico di circa 200 tonnellate di farina, riso e altri generi alimentari partito via nave ieri da Cipro, su impulso dell’Unione Europea: l’arrivo al largo della Striscia, dopo un percorso di oltre 300 chilometri, è previsto per domani. Secondo l’Onu, il modo più rapido ed efficace per consegnare aiuti resta a ogni modo quella terrestre. (Vig/Dire) 11:10 13-03-24