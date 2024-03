Riforme. Casellati: Premierato guarda a giovani e futuro

(DIRE) Roma, 13 mar. – “Spesso normiamo senza pensare a una prospettiva. Le mie riforme guardano tutte al futuro. Sia quella sul premierato, perché la mancanza di stabilità ha significato, nel tempo, il fatto che ci sia mancato un pensiero politico-istituzionale di lunga durata”. Così come “la sburocatizzazione, nel senso di semplificaizone normativa, con tagli di passaggi inutili e ripetitivi, pensa al futuro, perché se un cittadino vuole intraprendere un qualsiasi tipo di iniziativa, l’appesantimento normativo può portare a farlo recedere.

Quindi anche questo è un lavoro di prospettiva”. Lo ha detto la ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo oggi all’università LUISS di Roma a margine della sua Lectio magistralis sul tema ‘Vig e Riforme: la buona politica che guarda al futuro’.

“Il nostro nuovo disegno di legge, che deve passare ancora in consiglio dei ministri, prevede che ogni norma debba pensare alle ricadute sui giovani. E quindi guardare a una prospettiva futura. Non era mai stato scritto in Italia, era presente in due Paesi dell’UE ed è una grande novità, perché il nostro presente e futuro sono i giovani”. (Adi/Dire) 11:36 13-03-24