Tregua umanitaria a Gaza: riprendono gli aiuti

Il governo israeliano, forse anche spinto dalla pressione della comunità internazionale, ha annunciato oggi una tregua umanitaria nella Striscia di Gaza per facilitare la distribuzione degli aiuti.

Le IDF (Forze di Difesa Israeliane) stanno attuando un cessate il fuoco in diversi centri abitati dell’enclave palestinese, in vigore dalle 10:00 alle 20:00.

Nella notte, l’esercito israeliano aveva già provveduto a effettuare lanci aerei di cibo. I media egiziani, in particolare Al-Qahera News su X, hanno confermato che i primi camion carichi di aiuti umanitari hanno iniziato a entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, a seguito della “pausa tattica” dichiarata da Israele per consentire le consegne. L’emittente ha anche diffuso filmati che mostrano i convogli di aiuti in movimento nella zona di confine.

Ile And