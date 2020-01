Bucine (Ar): recuperate armi rubate

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Montevarchi hanno rinvenuto, in località Setona di Sopra – San Pancrazio Comune di Bucine (Ar), grazie alla segnalazione di un Funzionario di Polizia libero dal servizio, un armadietto blindato con alcuni fucili da caccia sul ciglio di una carrareccia sotto alcune sterpi. L’armadietto blindato appariva palesemente forzato e presentava ancora i dispositivi di ancoraggio al muro divelti (tasselli). All’interno dell’armadietto blindato i poliziotti del Commissariato unitamente ai colleghi del Gabinetto della Polizia Scientifica di Arezzo, rinvenivano n. 4 fucili da caccia,n. 2 Blocchetti di assegni in bianco, n. 1 custodia in sintetico per gioielli, n. 1 Stella a tre punte in metallo, n. 1 coltello a serramanico,n. 1 canna di fucile e diverse cartucce sia a palla che a piombo spezzato. Dagli accertamenti esperiti dai poliziotti del Commissariato e dal personale della Polizia Scientifica della Questura di Arezzo, le armi da caccia risultano parte di un furto denunciato qualche giorno fa da un giovane valdarnese. Le armi e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo/10945e1ca564d53d3931540384