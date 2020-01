Regionali. Gelmini: Se vinciamo Emilia e Calabria ripercussioni su Governo

(DIRE) Roma, 23 Gen. – “A parte Bologna, che per tradizione e’ una citta’ un po’ ostica al centrodestra, in Emilia abbiamo la possibilita’ di vincere. A me sembra gia’ un miracolo che l’Emilia Romagna sia diventata contendibile. Qualche anno fa sarebbe stata una sfida persa in partenza. Questa volta il risultato non e’ scontato, ma per il centrodestra c’e’ la possibilita’ di vincere”. Cosi’ Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a “la Repubblica Milano”. Pensa anche lei come Matteo Salvini che se vince la Borgonzoni il governo dovra’ dimettersi? “Chi sostiene il governo Conte bis ha gia’ detto di no. Penso che proveranno a resistere, ma che sara’ difficile superare una sconfitta, che unita alla vittoria della Santelli in Calabria, altra regione che finora era governata dalla sinistra, non potrebbe essere archiviata facilmente. Ci saranno ripercussioni sul governo”. (Com/Tar/ Dire)