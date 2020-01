Caserta, fiamme in un capannone nella zona industriale di Teverola

Nella mattinata del 31 Gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, sono intervenuti nella zona industriale di Teverola, per un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l’area circostante, per domare l’incendio del materiale di risulta che bruciava é stato necessario inviare sul luogo due squadre provenienti dalla Sede centrale del Comando, una squadra proveniente dal vicino distaccamento di Aversa, due Autobotti, il carro autoprotettori ed il carro schiuma in supporto. Non sono state coinvolte persone e le cause del rogo sono, ancora, da accertare da parte degli inquirenti.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63281