Varese, incidente stradale nel comune di Cocquio Trevisago

Domenica 2 Febbraio alle 04.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ispra, sono intervenuti nel comune dì Cocquio Trevisago, per un incidente stradale. Per cause, ancora, in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del proprio veicolo andando a sbattere contro un muro di recinzione, nell’urto il veicolo ha lesionato una tubatura del gas metano. Gli operatori accorsi sul luogo hanno messo in sicurezza l’auto, collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito e contenuto la perdita di gas fino all’arrivo dei tecnici specializzati.

