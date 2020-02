Milano, rapinavano ragazzi in zona Navigli: Polizia arresta baby gang

Martedì 11 Febbraio 2020, su disposizione della Procura dei Minori di Milano, la Polizia di Stato a Milano ha eseguito due misure di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di due cittadini egiziani all’epoca dei fatti minorenni. Nel contempo ha notificato una terza misura di custodia cautelare nei confronti di un terzo cittadino egiziano minorenne già recluso per reati diversi presso il carcere minorile “Beccaria” di Milano. Un quarto cittadino egiziano minorenne, anch’egli destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, si è reso irreperibile sul territorio nazionale. Le misure sono state emesse in quanto i quattro ragazzi egiziani minorenni si sono resi protagonisti di almeno nove rapine, nel 2019, in danno di coetanei. Gli autori si avvalevano, inoltre, di un quinto elemento maggiorenne, già espulso nei mesi scorsi dal territorio nazionale. Il sodalizio criminale, secondo quanto ricostruito dai poliziotti della Sezione Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. “Porta Genova”, operava nelle zone di movida milanese compresa tra le “Colonne di S. Lorenzo”, “Darsena” “Navigli” e Stazione FF.SS. “Porta Genova”. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del Commissariato Porta Genova in merito all’eventuale attribuzione ai medesimi soggetti di altre rapine.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e43e2e22633e739560602