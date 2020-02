Milano, via Gola: perquisizioni e sgomberi della Polizia di Stato

Alle prime ore dell’alba odierna, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Porta Ticinese della Questura di Milano hanno effettuato dei controlli presso 4 alloggi in zona Ticinese, tutti occupati abusivamente, precisamente in via Gola 27. I quattro appartamenti perquisiti erano occupati rispettivamente il primo da un cittadino algerino e un tunisino irregolari e senza documenti, due da due cittadini marocchini sprovvisti di documenti e il quarto da un rapper italiano – già indagato per i fatti di Capodanno – con madre e sorella minorenne che erano già stati sgomberati dallo stesso stabile nella scorsa attività della Polizia di Stato. Nei primi tre appartamenti gli agenti hanno anche rinvenuto tre cani pitbull utilizzati dagli occupanti per prendere tempo nel caso di controlli. I cittadini stranieri, tutti con precedenti in materia di stupefacenti, sono stati accompagnati in Questura per la verifica delle loro posizioni e i quattro alloggi sono stati sgomberati e riconsegnati al personale A.L.E.R. presente sul posto. Il cittadino italiano, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. L’intervento odierno della Polizia di Stato si inserisce nel contesto dei controlli e delle perquisizioni finalizzate a ripristinare la legalità in un quartiere dove erano stati segnalati spaccio ed altri gravi atti di illegalità come l’aver ostacolato, la scorsa la notte di capodanno, l’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere un incendio appiccato da un gruppo di occupanti abusivi. Dopo gli interventi del 16 Gennaio, del 4 e del 18 Febbraio scorsi, sale così a 10 il numero degli appartamenti sgomberati in zona Gola e vie limitrofe dalla Polizia di Stato e restituiti all’ALER. Il 15 Febbraio, inoltre, gli agenti del Commissariato Ticinese, nel corso del controllo delle cantine, avevano rinvenuto in una cantina di via Pichi una pistola con caricatore, rivelatasi poi una pistola a salve, priva di tappo rosso, e sequestrata a carico di ignoti.

