Autostrade. Salvini: Litigio Pd-M5S su concessioni blocca investimenti

“Cittadini chiedono a Conte spiegazioni dei suoi ritardi”

(DIRE) Chieti, 20 Feb. – “Il litigio Pd-5 stelle su revoca delle concessioni sta bloccando gli investimenti su tutta la rete autostradale italiana. Anche gli abruzzesi, come i liguri e i laziali, dovrebbero andare a chiedere a Conte dei suoi ritardi. E’ una situazione indegna”. Matteo Salvini, oggi a Chieti per sostenere la candidatura di Fabrizio Di Stefano a sindaco, risponde cosi’ a chi gli chiede come ha trovato le autostrade arrivando oggi in Abruzzo da Lecce. Uno dei tanti attacchi mossi a Conte e al Governo giallorosso nel corso della conferenza stampa svoltasi nella sede della Provincia. (Afa/ Dire)