Coronavirus. Centinaio: Chiusura voli Taiwan ignoranza che pagano esportatori

(DIRE) Roma, 20 Feb. – “La chiusura dei voli verso e da Taiwan, che ha un numero limitatissimo di contagi e che in fatto di contrasto e prevenzione all’epidemia si distingue in tutto il settore asiatico, e’ una prova di dilettantismo e pressappochismo del governo Conte. È notizia di oggi che alcuni prodotti italiani di esportazione saranno banditi e non potranno entrare a Taiwan. Il premier si rende conto che aver assimilato Taiwan alla Cina, oltre ad una negazione geopolitica, puo’ esporre i nostri esportatori a diffidenze se non vere e proprie ritorsioni?”. Cosi’ il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, gia’ ministro delle politiche agricole. (Vid/ Dire)