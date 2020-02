Pozzallo (Rg). In arrivo Ocean Viking con 272 migranti. Previsto periodo di quarantena

10.50 – Una nave della ONG di Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere, esattamente la Ocean Viking, attraccherà nel porto ragusano di Pozzallo in Sicilia. A bordo dell’imbarcazione ci sono 272 migranti e tra questi 64 minori, raccolti in tre distinti “salvataggi” nel effettuati Mar Mediterraneo. Questi ultimi saranno trattenuti in quarantena nell’hot spot della zona, così come il personale di bordo sarà isolato a bordo, sino agli accertamenti delle autorità competenti” (cit Rainews). Le precauzioni ulteriori sono dovute all’attuale pericolo infezione da Covid-19 del viruscorona. (foto di repertorio)

FMP