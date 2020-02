Roma. Arrestato 44enne. Deteneva in casa hashish e marijuana

Rinvenuta anche una pistola ed un coltello a serramanico

Venuti a conoscenza di una presunta attività illecita posta in essere da C.V., torinese di 44 anni, i poliziotti del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno approntato servizi di osservazione presso un B&B in zona circonvallazione Clodia, dove l’uomo presta attività lavorativa. Gli agenti Lunedì scorso sono entrati in azione e, a seguito di perquisizioni effettuate all’interno di un appartamento di uno stabile adiacente al B&B e successivamente all’interno un’autovettura di proprietà dell’uomo, hanno rinvenuto oltre 51 grammi di hashish e 10 grammi scarsi di marjuana, oltre ad un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefac hanno rinvenuto oltre 51 grammi di hashish e 10 grammi scarsi di marjuana, oltre ad un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente e 2.255 euro in banconote di vario taglio ente e 2.255 euro in banconote di vario taglio. Inoltre, in una vecchia residenza del C.V., è stata rinvenuta e ritirata una pistola beretta cal.9X21 con 2 caricatori e 50 cartucce che deteneva in virtù della sua precedente attività di guardia particolare giurata e per il quale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’arresto per detenzione ai fini di spaccio è stato convalidato e all’uomo è stato imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.