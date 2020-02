Coronavirus, Cirio: Da Lunedì il Piemonte riparte

Cinema, teatri e palestre possono riaprire

(DIRE) Torino, 29 Feb. – “Si va verso una graduale ripartenza” afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in seguito a una riunione fiume che ha visto coinvolte tutte le regioni d’Italia, per discutere del Dpcm ministeriale che dovrebbe essere emanato nella giornata di domani. “Da lunedi’ tutte le attivita’ piemontesi potranno ripartire e i divieti e vicoli che erano stati posti dell’ordinanza verranno meno- spiega Cirio-. La ratio e’ sempre quella di evitare l’assembramento di persone, ma da lunedi’ potranno riaprire cinema, teatri, musei, palestre e anche gli spogliatoi”. È possibile tuttavia che il Dpcm ponga alcune limitazioni agli esercizi. “Per i musei potrebbe essere imposto un numero limite di visitatori- aggiunge Cirio- anche i cinema potrebbero osservare delle misure di sicurezza, quali ad esempio far sedere gli spettatori a posti alterni”. Il cambio di rotta e’ frutto del fatto che il Piemonte figura nella lista delle regioni definite “non cluster”, vale a dire dove non sono presenti focolai del virus.

(Pad/ Dire)