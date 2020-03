Torino, 10 arresti per droga

I Carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno tratto in arresto 10 persone e posto sotto sequestro più di 4 tonnellate e mezzo di marijuana, 36 kg di cocaina, 62 kg di hashish e 4 litri di olio di hashish. Il controvalore economico delle sostanze stupefacenti sequestrate dai militari dell’Arma si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Le accuse, a vario titolo, per i coinvolti nell’operazione di Torino sono: concorso in traffico internazionale e spaccio di stupefacenti. Per uno solo dei 10 ci sarebbe anche l’accusa di sfruttamento della prostituzione.

