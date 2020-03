Carugate (Mi): Polizia lo arresta con 50 kg di droga in taverna

Mercoledì sera a Carugate (Mi) la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano, di 45 anni con precedenti, per la detenzione di 47 kg di hashish e due chili e mezzo di cocaina. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, avevano individuato un’abitazione nel comune dell’hinterland milanese quale possibile luogo di detenzione di un ingente quantitativo di droga. Mercoledì sera, durante l’appostamento nei pressi dello stabile a Carugate, è giunta una vettura utilitaria il cui conducente, alla vista dei poliziotti in borghese, ha innestato la retromarcia fuggendo lungo le vie limitrofe, seguito dai due equipaggi della Squadra Mobile che lo hanno bloccato alle ore 22.40 in via Tobagi. Dopo averlo controllato e aver perquisito la sua abitazione, i poliziotti hanno anche controllato quattro veicoli dei quali l’uomo aveva le chiavi. Uno di questi veicoli era intestato al fratello che vive nello stesso stabile e gli agenti della Squadra Mobile hanno perquisito anche l’abitazione del fratello: in taverna, all’interno di uno scatolone celato sotto varie scatole di giocattoli, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato tre borsoni sportivi contenenti 47 kg di hashish e due chili e mezzo di cocaina e 20mila euro in contanti per cui hanno proceduto all’arresto di quest’ultimo.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11905e623702799e2825439402