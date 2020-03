Coronavirus. Salvini: Servono misure ancora più restrittive

(DIRE) Roma, 12 Mar. – “Porteremo nuove proposte di modifica dell’ultimo Decreto, servono misure ancora piu’ restrittive”. Lo dice Matteo Salvini a Radio 24. “Ho proposto una zona protetta europea- prosegue- perche’ le nostre misure drastiche andranno applicate a tutti i Paesi europei, il rischio e’ che tra qualche mese dovremo controllare noi gli accessi”. E aggiunge: “I medici chiedono di chiudere tutto cio’ che non e’ strategico. Il decreto non e’ completo. Gli operai sono in rivolta, si chiedono ‘ma noi siamo cittadini di serie B?'”. (Vid/ Dire)