(DIRE) Roma, 14 Mar. – “Piu’ di 40 sbarchi dall’inizio di marzo a oggi, tutti nelle ultime ore e nel silenzio generale. Dopo aver interrotto per qualche settimana il business, ora il traffico di esseri umani e’ ripreso”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. E aggiunge: “Gli Italiani non possono uscire di casa, ma accogliamo immigrati e mettiamo in pericolo soccorritori e Forze dell’Ordine. Porti chiusi, controlli e quarantena!” (Rai/ Dire)