(DIRE) Roma, 27 Mar. – Il numero delle persone contagiate in Italia arriva a quota 86.498. Lo rende noto la Protezione Civile in conferenza stampa. In questa cifra sono compresi i deceduti, 9.134, e i guariti che ad oggi sono 10.950. L’Italia supera cosi’ anche gli Stati Uniti che secondo le stime diffuse stamani annoverano 85.500 contagiati. (Rai/ Dire)