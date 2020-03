Roma. Sorpreso a rubare auto parcheggiata. Arrestato

Comando Provinciale di Roma – Roma , 27/03/2020 12:15

Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno denunciato in stato di libertà un 38enne polacco, senza fissa dimora e con precedenti, per tentato furto aggravato. I Carabinieri hanno sorpreso l’uomo all’interno di un’autovettura, regolarmente parcheggiata in via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo, mentre stava manomettendo i cavi del dispositivo di accensione del motore. Bloccato il ladro, i Carabinieri hanno accertato che si era introdotto nel veicolo dopo aver divelto lo sportello destro del veicolo.