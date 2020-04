Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19, misure urgenti di solidarietà alimentare

E’ on line sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla creazione di un elenco comunale di esercenti disponibili alla fornitura di beni di prima necessità, destinati a nuclei familiari in difficoltà, mediante l’utilizzazione di buoni spesa. Gli esercenti del settore “alimentari” e “generi di prima necessità”, nonché le farmacie e parafarmacie, sono invitati a manifestare il proprio interesse con modalità telematica utilizzando apposito modello disponibile sul sito istituzionale entro e non oltre le ore 12,00 del 03/04/2020.

Ogni operatore economico ammesso dovrà tra l’altro sottoscrivere un’apposita convenzione con il Comune che prevede la fornitura dei beni e, ove possibile, la consegna a domicilio, al fine di evitare lo spostamento delle persone ai fini del contenimento del contagio. Al termine del procedimento sarà predisposto e pubblicato l’elenco degli esercenti accreditati presso cui i cittadini beneficiari di solidarietà alimentare potranno scambiare i buoni spesa. Per qualsiasi chiarimento e/o richiesta di informazioni, è possibile contattare il numero telefonico: 0965 362.2730