(DIRE) Roma, 6 Apr. – “Sono 93.187 i casi positivi, 1.941 in piu’ da ieri, 22.837 i pazienti guariti, 1.022 in piu’ da ieri e 636 i morti da ieri”. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza sul coronavirus. (Sor/Dire)