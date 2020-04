L’Eurogruppo trova l’accordo sul MES

E’ di ieri notte la notizia che l’Eurogruppo, dopo un'”intensa” riunione di circa 45 minuti, ha raggiunto un accordo sul MES, (accordo che riguarderebbe esclusivamente le spese sanitarie e quanto è dato sapere al momento privo di condizioni) sulla Bei e sul meccanismo anti-disoccupazione. Bocciati gli Eurobond potrebbe essere utilizzato un di un Recovery Fund il cui assetto è ancora tutto da definire. Compiaciuti i partecipanti alla riunione, soprattutto gli olandesi. Il piano economico ha un valore complessivo da mille miliardi di euro, le somme le ha tirate il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, sono 4 le voci principali: 240 miliardi del MES, i prestiti Bei per le imprese “valgono” 200 miliardi di euro e il meccanismo per finanziare le CIG per 100 miliardi. Ed il piano per la ripresa economica che invece sarà di circa 500 miliardi di euro. “Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla. L’Italia vince”, così il Ministro Gualtieri a termine della giornata di ieri.

FR