(DIRE) Roma, 16 Apr. – I tamponi oggi sono stati 61 mila e gli attualmente positivi in piu’ rispetto a ieri 1.189. Si registrano oggi 2.072 nuovi guariti da coronavirus rispetto a ieri, mentre i deceduti sono 525. Sono 2.936 i pazienti in terapia intensiva, 143 in meno rispetto a ieri, un numero cosi’ basso non veniva registrato dal 21 Marzo”. Lo riferisce il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. (Lum/ Dire) 18:27