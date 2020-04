Pavia, soccorso un anziano e domati due incendi

Alle 14.00 del 19 Aprile, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vigevano sono intervenuti in via Garberini per prestare soccorso ad una persona. Un anziano è caduto in casa e, non essendo in grado di rialzarsi, ha lanciato l’allarme. Dopo essere entrata in casa, la squadra ha stabilizzato l’uomo e lo ha affidato ai sanitari che lo ha trasportato in ospedale per alcuni accertamenti. Nelle stesse ore il personale operativo di Voghera è intervenuto a Casatisma, nelle vicinanze di Casteggio, per l’incendio di un canneto. Le tempestive operazioni di spegnimento hanno impedito alle fiamme di raggiungere un camper parcheggiato nelle vicinanze. L’intervento è durato più di due ore.

Intorno alle 19.30 una squadra è intervenuta in strada Costa Caroliana per l’incendio di un camino.

I vigili del fuoco, grazie all’uso dell’autoscala, hanno raggiunto e spento rapidamente le fiamme, evitando che il fuoco intaccasse i travetti del tetto. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64543