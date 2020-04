Morrone (FdI) sul sostegno ai calabresi da parte del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza

“Sono molto soddisfatto per questa impronta solidaristica che sta connotando l’impegno del Consiglio regionale della Calabria, in una fase di emergenza straordinaria, quale questa dettata dal coronavirus. Siamo intervenuti in modo tempestivo, offrendo importanti risposte sul piano sociale ed economico a tante famiglie calabresi messe a dura prova da una epidemia senza precedenti e che era doveroso incoraggiare in un momento così difficile”. A sostenerlo, è il vicepresidente del Consiglio regionale Luca Morrone (Fratelli d’Italia), che aggiunge. “All’onore di fare parte di questa prestigiosa assise regionale, si è unito subito il bisogno di agire concretamente nei confronti dei tanti cittadini calabresi che vivono sulla propria pelle conseguenze economiche drammatiche. Oltre al milione di euro a favore del Banco Alimentare onlus destinato dal Consiglio regionale a supporto delle famiglie calabresi, mi inorgoglisce, nella qualità di vicepresidente, la decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza di destinare due milioni di euro al diritto allo studio dei giovani della nostra regione, quale sostegno formativo e culturale che non deve mai venire meno, nemmeno in tempi di grande crisi emergenziale quale quelli che stiamo attraversando. Questa somma – aggiunge Morrone-, si aggiunge, inoltre, al fondo di tre milioni di euro in favore delle famiglie degli studenti fuori sede rimasti bloccati per l’emergenza sanitaria in atto: un supporto economico alle spese come pagamento di bollette, affitti e abbonamenti vari previsto dall’emendamento alla legge di Stabilità approvato e condiviso con alcuni colleghi consiglieri nell’ultima seduta di Consiglio regionale”. Conclude Morrone: “Dunque, abbiamo messo in campo scelte a sostegno della povertà; di esclusione sociale ed anche di incentivazione allo studio quale strumento autentico di affermazione per i nostri giovani. Ed è ancora più importante che questi interventi siano stati il frutto di somme risparmiate dal Consiglio regionale e dall’Ufficio di Presidenza che sono state reinveste e finalizzate in un momento quanto mai opportuno per bisogni concreti della popolazione calabrese, alla quale sentiamo di trasmettere anche un messaggio di fiducia”.