Torino: Pusher ghanese arrestato dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia

Fermato in Lungo Dora Firenze

Un cittadino ghanese di 24 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato venerdì pomeriggio dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia. Mentre transitavano in corso Giulio Cesare, i poliziotti hanno assistito, a pochi metri di distanza, su lungo Dora Firenze, a una compravendita di sostanza stupefacente tra due persone. Accortisi della presenza degli operatori della Squadra Volante, i due si sono dati alla fuga. Il pusher è stato fermato un centinaio di metri dopo e trovato in possesso di una 20 i dosi di marijuana per un peso di quasi 80 grammi di stupefacente. Allo straniero è stata contestata la violazione amministrativa per la sua presenza in strada nonostante le prescrizioni legate all’emergenza Covid-19.