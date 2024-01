Ferrara. Arrestato rapinatore fuori da un supermercato

Nel pomeriggio di ieri personale delle Volanti della Questura interveniva presso un supermercato cittadino in quanto era stato segnalato un uomo che litigava animatamente con una guardia giurata.

Gli operatori di Polizia giunti sul posto avevano modo di appurare che la guardia giurata mentre espletava il servizio di vigilanza in borghese notava il soggetto con cui stava avendo il diverbio che aveva preso alcune creme e, a morsi, aveva staccato l’antitaccheggio per poi occultarle nella tasca.

Il reo raggiungeva la consorte che aveva la macchina parcheggiata all’esterno del centro commerciale e la guardia giurata chiedeva spiegazioni sul mancato pagamento della merce. In quel frangente l’uomo iniziava ad inveire contro il personale della sicurezza minacciandolo di morte e a spintonarlo.

Gli Agenti di Polizia, dopo l’espletamento delle formalità, traevano in arresto l’uomo, già gravato da diversi precedenti di polizia, per il reato di rapina impropria in attesa del processo per direttissima.

La donna, invece, veniva denunciata in stato di libertà per il possesso ingiustificato di un coltello avente una lama lunga 32 cm rinvenuto all’interno dell’auto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ferrara/articolo/318865b38f2b85854743257494