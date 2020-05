Spiagge. In Liguria distanza tra ombrelloni sarà di tre metri

Accordo raggiunto tra Regione e Associazioni balneari

Tre metri tra un’asta e l’altra degli ombrelloni e tre metri tra una fila e l’altra. Sono le distanze di sicurezza previste in Liguria per l’apertura della stagione balneare, secondo l’accordo raggiunto oggi tra la Regione, le associazioni di categoria e le Camere di commercio. Dopo le anticipazioni di ieri, a dare l’annuncio ufficiale e’ l’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola. Per il via libera definitivo, servira’ la validazione da parte del comitato tecnico-scientifico regionale. “Nel documento- aggiunge Scajola- e’ prevista una distanza minima di un metro e mezzo per le attrezzature da spiaggia non situate nella postazione con l’ombrellone, ad esempio i lettini. Ovviamente, sono previsti tutti i protocolli di igienizzazione e sicurezza previsti a livello nazionale per garantire la salute delle persone. Si tratta di misure di buon senso, che contemperano le necessita’ di garantire la sicurezza con quella delle imprese di lavorare”. (Sid/ Dire) 18:04