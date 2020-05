Fase2. Boccia-Fontana: Giovedì verdetto su spostamenti fuori Lombardia

(DIRE) Milano, 26 Mag. – La data per consentire gli spostamenti fuori regione dei lombardi sara’ decisa giovedi’. Lo fa sapere la Regione al termine di un vertice a Milano tra il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il governatore Attilio Fontana. “In termini generali- spiegano il ministro e il governatore- si e’ ritenuto opportuno attendere quantomeno il flusso dei dati fino a giovedi’ per effettuare valutazioni piu’ circostanziate”. “Ci siamo confrontati in termini di carattere generale, sulla situazione della Lombardia e dell’intero Paese- aggiungono Boccia e Fontana- e abbiamo condiviso quanto sia importante non abbassare la guardia. Gli sforzi compiuti dai lombardi e dagli italiani sono stati grandi e non possono essere vanificati”. (Mas/ Dire) 17:15