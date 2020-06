Montemurlo (Po). Rolex e preziosi rubati e rivenduti su internet, 2 fratelli arrestati

Comando Provinciale di Prato – Montemurlo (Po) , 10/06/2020 13:47

La banda di ricettatori è stata sgominata con un’operazione condotta dai Carabinieri della Tenenza di Montemurlo che, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due fratelli di 41 e 36 anni indagati per ricettazione in concorso. L’attività investigativa è iniziata a marzo 2019 nel momento in cui un cittadino di Montale aveva denunciato ai Carabinieri di Montemurlo di aver riconosciuto il proprio Rolex nelle foto di un annuncio di compravendita pubblicato su internet. All’atto di fissare l’incontro, l’inserzionista gli diceva di averlo già venduto. Le indagini dei militari dell’Arma, coordinate dall’Autorità Giudiziaria pistoiese, hanno consentito di risalire e ricostruire il percorso dell’orologio rubato, che è stato recuperato, e di individuare i due fratelli dediti alla compravendita di preziosi. Nel corso della perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno dei due, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi gioielli provento di innumerevoli furti in abitazione.