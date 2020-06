La dottoressa Francesca Ferrandino è il nuovo Prefetto di Bologna

Ad interim la carica di Prefetto di Catanzaro sarà ricoperta verosimilmente dal Vicario-Coordinatore, il Viceprefetto Famiglietti Dott.ssa Anna Maria

Il Consiglio dei Ministri riunitosi, Giovedì 11 Giugno 2020 (Seduta n. 51), sotto la presidenza del Presidente Prof. Giuseppe CONTE, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Riccardo FRACCARO, ha – tra l’altro – deliberato, su proposta del Ministro dell’Interno dott.ssa Luciana LAMORGESE, il conferimento dell’incarico di Prefetto di Bologna al prefetto dottoressa Francesca FERRANDINO, che cessa dalle funzioni di Prefetto di Catanzaro. Nel dare il benvenuto alla dott.ssa Francesca FERRANDINO, nuovo prefetto di Bologna, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano BONACCINI, rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro ed asserisce: “La stretta collaborazione con la Prefettura di Bologna e con tutte quelle dei capoluoghi regionali costituisce parte indispensabile dell’impegno per i territori e le comunità locali. Troverà quindi nella Regione un interlocutore sempre attento e la massima attenzione possibile”. Ad interim la carica di Prefetto di Catanzaro sarà verosimilmente ricoperta dal Viceprefetto Famiglietti Dott.ssa Anna Maria nata Roma il 24/07/1962 attuale Vicario del Prefetto, che ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche e la Laurea in Sociologia.

La dottoressa Francesca Ferrandino, nata a Napoli il 21 Novembre 1962, coniugata con un figlio, è Laureata in Giurisprudenza.

Entrata nella carriera prefettizia nell’Aprile del 1989, è stata destinata alla Prefettura di Milano, dove, addetta all’Ufficio di Gabinetto, ha disimpegnato le funzioni connesse al ” Comitato metropolitano ” e quelle di responsabile dell’Ufficio Affari Comunali e Provinciali.

Da Febbraio 1993 ha lavorato presso la Prefettura di Savona, dove ha svolto le funzioni di dirigente dell’Ufficio Depenalizzazione.

Da Maggio 1994 è stata destinata alla Prefettura di Genova ed ha diretto, in qualità di responsabile, l’Ufficio Affari concernenti le Autonomie Locali, nonché l’Ufficio Sfratti.

Di nuovo a Milano dal 1996 oltre le funzioni di responsabile dell’Ufficio Sfratti e dell’Ufficio Affari concernenti le Autonomie Locali, ha svolto l’incarico di Vice Dirigente dell’Ufficio provinciale di Protezione Civile.

Dal 1998 oltre ai compiti prima citati, ha svolto anche le funzioni connesse all’Ufficio Ordine e Sicurezza Pubblica. Sempre a Milano ha partecipato all’attuazione del progetto KIWI, finanziato dalla Comunità Europea, in partenariato con la facoltà di Ingegneria di quella città.

E’ stata promossa alla qualifica di Viceprefetto con decorrenza 1 Gennaio 2002.

Dal 13 Settembre 2004 al 20 Gennaio 2008 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura-U.T.G. di Livorno.

Dal 21 Gennaio 2008 ha svolto le funzioni di Vice Prefetto Vicario presso la Prefettura di Palermo, occupandosi, in qualità di soggetto attuatore, dell’espletamento delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della provincia di Palermo decretato con D.P.C.M. del 16 gennaio 2009.

Il 22 Luglio 2010 è stata nominata Prefetto. Dal 30 Agosto 2010 Prefetto di Agrigento.

Dal 21 Novembre 2013 al 4 Settembre 2016 Prefetto di Bergamo.

Il 5 Settembre 2016 è stata nominata Prefetto di Messina occupandosi, tra l’altro, della organizzazione di competenza del 43esimo “Vertice di Capi di stato e di Governo” (G7) svoltosi a Taormina il 26 e 27 maggio 2017.

In data 27 Dicembre 2017, il Signor Presidente della Repubblica le ha conferito la distinzione onorifica di Grande Ufficiale dell’Ordine ” Al Merito della Repubblica Italiana “.

Il 6 Febbraio 2018 ha assunto le funzioni di Prefetto della Provincia di Catanzaro e dal 3 maggio al 3 giugno 2019 è stata anche Prefetto della Provincia di Vibo Valentia.

