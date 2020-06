Questa mattina gli agenti delle volanti della Questura di Milano hanno arrestato un italiano di 35 anni per furto. I poliziotti sono intervenuti perché un condomino ha chiamato il 112 segnalando il ladro in azione in un box. Appena giunti in via Martinazzoli, i poliziotti hanno immediatamente rintracciato e arrestato il ladro che stava spingendo le due biciclette dal valore di 750 euro. (foto di repertorio)

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945ef8698cd843f419377353