Si conclude “Corona Alarm” capitanata e ideata da Luigi Parisi

Si conclude con un aperitivo da “zio Fedele”, la web-serie “Corona Alarm” capitanata e ideata da Luigi Parisi (Regista di tante fiction tv tra cui l’onore e il rispetto) con la collaborazione di Cecilia C. Maesano Monorchio e Fabrizio M. Barbuto. Gli episodi (otto in tutto) sono stati realizzati da differenti esponenti dello spettacolo (sopratutto reggini) come Pasquale Caprì, Ben Marra, Cettina Crupi, Giorgio Casella, Giacomo Conti, Pasquale Zumbo e il comico romano Antonio Giuliani. Ad aprire la serie col primo episodio è stato proprio Parisi, portando a recitare Cecilia C. Maesano Monorchio (in veste anche di produttrice) e il giornalista e promoter del progetto Fabrizio Maria Barbuto. Corona Alarm è stato distribuito e promosso tramite la pagina Facebook Cinemalab, youtube e la diretta fb “Statt’accasa” di Barbuto, ottenendo gradimento e interazioni positive. Se la serie sia effettivamente conclusa, nessuno può dirlo e su questo aleggia un fitto mistero. “Fatto sta, che alla web-saga, nata per gioco e per mitigare il difficile momento che si sta attraversando”- spiega il regista – “si sono interessati anche personaggi del calibro di Adam Kadmon che ha ospitato sulla sua pagina il primo episodio e David Fesliyan dagli USA, componendo diverse musiche per Corona Alarm a titolo gratuito.”. I Reggini restano comunque i veri “portabandiera” della serie e lo spirito di gruppo presente in questa immagine, ne è la dimostrazione!