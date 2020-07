Locri. L’11 Luglio “Il cammino del pane, itinerario europeo e mediterraneo turistico-culturale”

“Il Cammino del Pane – Itinerario europeo e mediterraneo turistico-culturale” prenderà vita, giovedì 9 Luglio alle ore 11,00 nella sede del Gal Terre Locridee di viale Trieste a Locri (Rc). Un grande percorso che mette in rete tutti quei territori che hanno in comune un elemento universale dell’umanità: il pane. L’incontro per avviare il progetto si terrà nella Locride che si candida a essere Capitale della Cultura italiana 2025. Il pane come elemento di congiunzione e mediazione culturale, turistica e sociale in grado di unire i popoli, le comunità e i territori.

“Il Cammino del pane” è un progetto promosso da Officine delle Idee al quale hanno già dato l’adesione: il Gal Terre Locridee, Il Gal Batir, la Feisct (Federazione europea itinerari storici culturali turistici), la Pastorale per il Turismo della Conferenza episcopale Abruzzese e Molisana, Confartigianato Calabria, la ONG Vis Betlemme dalla Palestina, Don Orione Shiroka – Albania, Marco Polo Project di Venezia.

Parteciperanno all’incontro del 9 luglio: Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee; Giovanni Calabrese sindaco di Locri; Antonio Blandi project manager de Il Cammino del Pane; Alberto D’Alessandro della Commissione europea turismo e cultura; Mario Ialenti direttore pastorale turismo della Conferenza episcopale Abruzzo e Molise; Guido Mignoli direttore del Gal Terre Locridee; Simona Lo Bianco esperta di marketing territoriale; Laura Multari della Comunità del pane e del grano Jermano di Canolo; Luigi Bisceglia della ONG Vis Betlemme dalla Palestina; Giuseppe De Guglielmo di Don Orione Shiroka Albania; Pietrangelo Pettenò di Marco Polo project Venezia; Bruno Bartolo sindaco di San Luca; Gianpietro Coppola sindaco di Altomonte; Antonio Carlomagno sindaco di Cerchiara di Calabria; Fortunato Cozzupoli direttore Gal Batir; Anna Maria Aisha Tiozzo presidente Whad (Halal Roma) ente di certificazione Halal italiano; Dino Angelaccio di Itinerari turistici religiosi interculturali accessibili – Itria; Roberto Calari esperto di sviluppo locale; Silvano Barbalace segretario regionale di Confartigianato Calabria; Alessandro Benuzzi del Cru – Consigli Regionali Unipol. Modera il giornalista Rosario Condarcuri.

Nell’evento verranno rispettate tutte le normative anti Covid e inoltre c’è la possibilità di seguire l’appuntamento online agli indirizzi www.galterrelocridee.it o su www.facebook/galterrelocridee.it.

Maggiori info su www.ilcamminodelpane.it