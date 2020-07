Coronavirus. Meloni: Ad oggi contro proroga stato emergenza

‘Non ci sono presupposti, dati che non vanno verso questa indicazione’

(DIRE) Prato, 10 Lug. – Sullo stato d’emergenza “non ho gli elementi” per valutare. “Se poi vengono gli esperti e mi spiegano di cosa si sta parlando sono interessata, ma ad oggi i dati non mi sembrano che vadano verso questa indicazione. Ad oggi, quindi, non sarei per la proroga dello stato d’emergenza”. È quanto afferma, rispondendo a margine di un’iniziativa elettorale a Prato, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito all’intenzione confermata dal premier, Giuseppe Conte, di confermare lo stato d’emergenza legata al Coronavirus sino al 31 dicembre. “Sul fatto che si debba passare per il Parlamento- aggiunge- non si deve neanche specificare: per troppo tempo e’ stato consentito che Giuseppe Conte si muovesse indipendentemente dalle prerogative parlamentari”. Tuttavia, ad avviso della deputata di Fdi, “non mi pare che ci siano i presupposti per prorogare fino alla fine dell’anno lo stato d’emergenza, che ricordiamo che e’ uno strumento del quale il governo dispone per fare un po’ quello che vuole accelerando dei passaggi, che altrimenti avrebbero bisogno di maggiori mesi e contrappesi”. (Cap/ Dire) 17:27