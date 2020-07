Coronavirus. 169 Nuovi contagi, ieri erano 234. 13 I morti

(DIRE) Roma, 13 Lug. – Sono 169 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia. Ieri sono state 234 rispetto alle 24 ore precedenti. I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 13.157, 22 in meno rispetto a ieri mentre sono 13 le vittime, in aumento rispetto ai 9 decessi di ieri per un totale di 34.967 vittime dall’inizio della pandemia. Cosi’ il bollettino del ministero della Salute.

94 dei nuovi contagi sono stati rilevati in Lombardia. (Rai/ Dire) 17:57