UE. Bonino: Conte più debole con risoluzione ambigua

(DIRE) Roma, 15 Lug. – “Con i colleghi Richetti e De Falco ho presentato una risoluzione sul Mes che non è estranea al pacchetto di cui stiamo parlando. Ritengo che la sua posizione negoziale sarebbe indebolita, e non rafforzata, dall’ambiguità di una risoluzione che non e’ neppure in grado di stabilire che si può accettare un prestito che farebbe risparmiare i contribuenti italiani”. Così la senatrice Emma Bonino durante le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del premier Conte in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo di venerdì e sabato. (Sor/Dire) 18:59 15-07-20