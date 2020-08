Ferrara. La Polfer ferma ed arresta un ricercato

Nel pomeriggio di ieri personale della Polizia Ferroviaria mentre si trovava sul marciapiede del terzo binario, notava due soggetti che discutevano animatamente con il capotreno, poi da quest’ultimo allontanati. Gli agenti della Polfer insospettiti dall’atteggiamento dei due ragazzi, decidevano di fermarli e accertarne l’identità. Dall’esito dell’identificazione, uno dei due ragazzi, di nazionalità romena, risultava gravato da una nota di rintraccio con ordine di cattura emesso dal Tribunale dei Minori di Bologna. Il giovane veniva accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti sull’identità mediante rilievi foto-dattiloscopici, nonché per l’acquisizione del provvedimento di esecuzione dell’ordine di arresto. Al termine delle formalità di rito, il romeno di 25 anni, s.f.d., è stato arrestato e condotto presso la casa Circondariale di Ferrara, dove dovrà scontare mesi 2 e giorni 20 di reclusione, a disposizione dell’A.G..

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/13545f2ba040e5c73949661167